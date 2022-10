Escándalo por presunto caso de corrupción en Alcaldía de Barrancabermeja

A través de un video, el fotógrafo profesional Jesús Antonio Villamizar, denunció un presunto hecho de corrupción en la Alcaldía de Barrancabermeja, Santander, que ya está en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación.



“Mis servicios fueron utilizados por un contratista, amigo del alcalde Darío Echeverri, para hacer una exposición de fotografías el 27 de mayo de 2016. El señor Exequiel Mattos, director de la fundación Fundesocol, me ofreció $ 2 millones de pesos, yo le hice la exposición como él quería, pero después supe que el contrato que firmo Exequiel con la alcaldía fue de $ 348 millones de pesos”, aseguró Jesús Villamizar.



El fotógrafo señaló que al conocer la suma tan alta que había sido cobrada en dicho contrato, llamó a Exequiel Mattos.



“Me dijo que me callara, que él estaba haciéndole era un favor al alcalde, que necesitaba urgentemente el dinero y que él se había prestado para eso”, aseguró Villamizar.



El fotógrafo manifestó sentirse preocupado pues la Fiscalía lo citó para que rindiera una versión libre sobre la exposición de fotografía que se había realizado.



“Aunque yo estaba asustado, en la Fiscalía de Bucaramanga conté todo, presenté el contrato por los 2 millones de pesos que me pago Fundesocol. Ahora he recibido una llamada de Exequiel Mattos, donde me insultaba por había asistido a la fiscalía”, aseguró el fotógrafo.



Ante esta grave denuncia, el alcalde de Barrancabermeja, Darío Echeverri, manifestó “me siento muy triste y dolido, porque a Jesús Villamizar lo conozco desde 1984, conozco a su familia, pero hoy sale con esto. Que me duele, me entristece, que un amigo que me conoce, una persona que hasta hace 4 meses me buscaba, le hacía favores, salga hoy con esta infamia, con esta calumnia, eso me duele”, señaló Echeverri.





