Este 1 de enero no habrá recolección de basuras en Bucaramaga

La Empresa de Aseo de Bucramanga, EMAB, anunció que este viernes 1 de enero de 2016 no prestará el servicio de aseo y recolección e hizo un llamado a los ciudadanos a abstenerse de sacar sus residuos a las calles para no generar contaminación.



A través de un comunicado la EMAB informó que el relleno sanitario de “El Carrasco” tampoco prestará servicio y que la operación de recolección de basuras se retomará normalmente el día 2 de enero de 2016.



En la misiva la Empresa de Aseo afirma que desde el pasado 24 de diciembre tomó la operación de la ciudad de Bucaramanga en su totalidad después de declararse la nulidad del contrato 048 con Proactiva Chicamocha y que el personal fue vinculado del operador Proactiva Chicamocha para mitigar el impacto de las rutas y microrutas nueva que estaba manejando el operador y no causar ningún traumatismo en la prestación del servicio especialmente en época decembrina.



BLU Radio Bucaramanga 960AM