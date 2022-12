“Estos billetes no valen nada”: drama de venezolano que cambia bolívares por pesos

Con un video, un grupo de venezolanos denunció que algunos compatriotas provenientes del vecino país están cambiando bolívares por pesos colombianos para sobrevivir.



En la grabación se ve al joven con un fajo grande de billetes de diferentes denominaciones, ofreciendo bolívares para cambiarlos y dice que este dinero no representa nada para ellos.

“Este billete no lo estoy vendiendo, es un regalo de mi parte porque estos billetes no valen nada. Este billete de cien bolívares fuertes, que era el de alta denominación y alcanzaba para hacer algo de mercado, una harina, un arroz y pasajes de transporte, hoy no alcanza ni para un dulce”, dice el joven venezolano.

Durante un trayecto, el ciudadano venezolano hace la comparación con los precios de varios productos, “para comprar una chupeta se necesitan de 70 mil bolívares y mi familia en Venezuela escasamente gana al mes 2.500 bolívares”.

Tras hacer un recuento de la situación de su país y de la de su familia, pide que por ese billete le den a cambio cualquier moneda para ayudar a sus familiares que se quedaron en Venezuela.

El video fue grabado por Cristian Fuentes, de la colonia de venezolanos quien rechazó esta forma de conseguir dinero.



“La comunidad de venezolanos en Bucaramanga rechazamos las acciones de varios jóvenes que están vendiendo billetes de nuestro país porque Venezuela está viviendo un momento de falta de billetes y lastimosamente esto deviene en la economía de Venezuela porque hay jóvenes como este que están vendiendo bolívares generando lástima entre las personas para que les compren”, dice Fuentes.



Agrega que esta clase de actos deterioran la imagen de los ciudadanos venezolanos que están trabajando y vinculados formalmente en empresas de la ciudad.

