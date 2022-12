Estudiante se registró ante Icfes con foto de una gallina y ahora pide anulación

La estudiante de undécimo grado Ania Sáenz Castillo del colegio Gimnasio Superior de Bucaramanga denunció con sus padres que el sistema del Icfes le aceptó como acta de grado la foto de una gallina, cuando se inscribía para un supuesto simulacro, prueba previa al examen que presentaría este 12 de agosto.



Según cuenta Ania, cuando estaba haciendo la inscripción en la página solo había una opción y empezó a llenar el formulario, sin embargo, debía anexar el acta de grado y a cambio de este papel, que dice aún no lo tenía porque apenas está cursando once, adjuntó una fotografía de unas gallinas.

Le puede interesar Colegio no inscribió a 17 jóvenes para el Icfes y ahora se atrasarán un semestre



“El sistema no me dio más opciones, yo entré y me inscribí pensando que era un simulacro, anexé la foto de la gallina, pero el sistema nunca me rechazó”, manifiestó la estudiante.



El problema para la joven surgió cuando se iba a inscribir para presentar el Icfes, “aparecía como si ya lo hubiese presentado y efectivamente así fue, quedé fue inscrita en las pruebas para el calendario B y no para el simulacro”.



Lo que cuestiona Ania es, “por qué el sistema acepta una foto de una gallina como si fuera el acta de grado y no se dan cuenta, debieron haber anulado la inscripción”.



Dice que al haberlo presentado de manera individual, aunque sacó un puntaje de 368, no le favorece para beneficiarse de alguna beca, por lo que está pidiendo al Icfes hacer una revisión a esa inscripción.



Los padres de la joven aseguran que a través de tutela y reclamaciones buscan solucionar este error.



En un comunicado, el Icfes informó que la estudiante se registró en las pruebas saber e ingresó datos de grado y las pagó. Sin embargo, no se refirió al reclamo por la foto de la gallina en el sistema.