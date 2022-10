Estudiantes de colegio en Landázuri protestan por falta de docentes

Los estudiantes pusieron candados a las puertas del colegio y no permiten el ingreso de docentes ni personal administrativo. Aseguran que permanecerán allí en la entrada pues aseguran que el gobierno departamental no ha atendido sus peticiones.



Santiago Rodríguez, representante de los estudiantes asegura que, “llevamos desde el año pasado sin profesores de matemáticas, castellano y química; el restaurante escolar no está en funcionamiento y tampoco contamos con transporte escolar”.



A través de una carta dirigida al gobierno departamental los estudiantes solicitan a la secretaría de Educación soluciones prontas pues dicen que no les están prestando una educación de calidad.



Con pancartas y arengas los estudiantes piden a gritos que se les brinde una educación de calidad.





