Extraño caso de robo en Bucaramanga: mujer de 60 años duró 8 horas amarrada

Las autoridades de Bucaramanga investigan un extraño caso en el que una adulta mayor fue amordazada y amarrada por más de 8 horas en su casa, en lo que sería un robo de dinero, sin embargo, las autoridades no tienen claridad en los hechos que pudieron tratarse de una nueva forma de maltrato contra la mujer.

Una mujer de 60 años de edad fue encontrada amordazada y amarrada de pies y manos en su casa ubicada en el barrio Bavaria dos de Bucaramanga después de 8 horas y, según ella, fue víctima de un robo por parte de varios hombres encapuchados que se llevaron más de un millón y medio de pesos, sin embargo, las autoridades están investigando varios videos ya que la mujer fue encontrada con varias prendas de oro.

“Hay muchas inconsistencias que se requiere evaluar antes de sacar las conclusiones, como, por ejemplo, una puerta cerrada con candado, personas que manifiestan que hay una afectación a una persona cuando no podían saberlo porque no habían ingresado al lugar, una persona que aparentemente fue amarrada pero que a las 4 de la mañana cuando fue amordazada ya tenía zapatos puestos, tiene un celular que no fue hurtado, tiene una pulsera que no le fue hurtada y tiene un anillo que no le robaron”, dijo el general de la Policía José James Roa, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga.

Entre las hipótesis de lo que pudo haber ocurrido está un posible caso de tortura o extorsión o en el peor de los casos una nueva modalidad de maltrato contra la mujer, ocasionado al parecer por alguien cercano. Por el momento la mujer se encuentra bien de salud luego de permanecer 8 horas amarrada y tirada en el piso de la sala de su casa.

“Luego hablamos con la señora y no coloca ningún tipo de denuncia, entonces la pregunta que tenemos es ¿Qué está sucediendo? O lo que se quieren es generar una reacción a una Policía que está dando fuertes golpes en contra de la criminalidad en ese sector relativamente complejo para la convivencia ciudadana”, agregó el general José James Roa.

