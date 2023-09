Fabián Oviedo interpone denuncia contra Mauricio Aguilar por decir que buscó apoyo de su familia

El candidato a la Alcaldía de Bucaramanga por el movimiento Mano, Fabián Oviedo, radicó una queja disciplinaria contra el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, tras señalar que él es un “político hipócrita”.

El gobernador, el pasado martes, arremetió contra los aspirantes: “hay unos candidatos a la Alcaldía de Bucaramanga que hay que invitarlos para que vayan al polígrafo a ver si no han buscado a mi padre y a mi hermano para que los apoyen. Vienen a ser supuestamente sinceros y honestos cuando ahí sí quieren ocultar estos respaldos que ellos han buscado, no a mí, pero sí a los miembros de mi familia porque yo no puedo participar en estas contiendas”.

Pero Mauricio Aguilar, hijo del coronel en retiro Hugo Aguilar y hermano de Richard Aguilar, ambos exgobernadores de Santander, fue más allá y con nombre propio señaló a quienes han buscado el apoyo de su casa.

“Se han venido ensañando con la familia Aguilar y por eso el llamado es al doctor Jaime Andrés (Beltrán), al doctor Horacio José (Serpa) y al doctor Fabián Oviedo a que se sometan al polígrafo para ver si no es verdad lo que estoy diciendo, han buscado a mi padre y mi hermano para que reciban ese apoyo político. Hay que ser honestos, transparentes, pero la invitación es que dejen ese discurso populista que lo único que generan es más odio y rencor en la ciudadanía”, agregó.

Pues el candidato Fabián Oviedo no aguantó las afirmaciones y denunció los hechos: “ante las declaraciones hechas por el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar Hurtado, radiqué ante la Procuraduría General de la Nación una queja disciplinaria con solicitud de suspensión para este servidor público, quien además de mentir en su declaración sobre mí, está participando claramente en política; así mismo, continuaré con todas las acciones legales a las que dé lugar”.

Jaime Andrés Beltrán y Horacio José Serpa, los otros dos candidatos señalados por el gobernador de Santander, han manifestado que no tienen ni han pedido el apoyo del llamado ‘Clan Aguilar’, pero no han interpuesto ninguna acción disciplinaria.