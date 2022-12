Fracking aumentaría manaderos de petróleo en el Magdalena Medio: Oscar Vanegas

En Santander se han registrado hechos de contaminación de afluentes por manaderos de petróleo especialmente en la zona del Magdalena Medio. Los ambientalistas y comunidades se han opuesto a la implementación de la técnica del fracking en la región.





El experto en petróleos Óscar Vanegas aseguró a BLU Radio que hay antecedentes de las consecuencias del fracturamientos de ‘lutitas’ (una piedra arenisca) para extraer petróleo en Estados Unidos, México, Canadá, Australia, España, Inglaterra y Argentina.





“Son 7 posibles impactos que puede generar esta técnica de explotación de hidrocarburos no convencionales y el riesgo para Colombia es muy alto, sobretodo en una cuenca sedimentaria como le Magdalena Medio que es fallada y activa tectónicamente. Ahora imagínense si en Estados Unidos en cuencas pasivas el fracturamiento ha generado la reactivación de fallas y migración de hidrocarburos por qué a nosotros no nos va a impactar?”, dijo Óscar Vanegas geólogo y experto.





También asegura que los estudios demuestran que podría haber un gran peligro de contaminación de fuentes hídricas con el manadero sin control de petróleo.





“Generalmente, luego de fracturada la roca estas se siguen extendiendo, son fallas inducidas que si se conectan con fallas geológicas naturales se genera una migración de hidrocarburos a la superficie que fue lo sucedido en campo 23 en Barrancabermeja”, aseguró Vanegas.





El docente manifestó que actualmente la normatividad ambiental en Colombia es muy laxa y se contamina de forma legal.





“No hay unas multas que obliguen a las industrias petroleras a dejar unos pasivos ambientales. Por ejemplo, prefieren dejar una piscina de lodo cubierta con una geo membrana y luego le siembran pasto encima, dejando todos los lodos enterrados allí y solo tienen una multa de 50 millones de pesos, entonces la empresa prefiere pagar la multa porque remediar la piscina le vale mucho más”, indicó el experto.





Finalmente el geólogo advirtió que podrían haber más de 100 manaderos naturales en la región por malas prácticas en la extracción de crudo.





