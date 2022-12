Gobernación asegura que no hay presencia del ELN en Santander

El secretario del Interior de Santander, Édgar Andrés Fandiño, ratificó que en el departamento no hay presencia del ELN. Esto luego de que líderes sociales en Barrancabermeja denunciaran la supuesta presencia de hombres armados que dicen ser del grupo guerrillero.



En su visita oficial al municipio de San Gil, el secretario del Interior departamental informó que las autoridades están realizando operativos en el departamento y en las zonas limítrofes para garantizar la seguridad de los santanderenos.

Le puede interesar Denuncian que el ELN se estaría reactivando en varios municipios de Santander



“ELN no hay en Santander (…) tenemos presencia en los límites con nuestro departamento como en Antioquia, Norte de Santander y Bolívar; donde las operaciones son los siete días de la semana. Ahí estamos haciendo presencia con la fuerza pública, pero en Santander no hay presencia del ELN”, enfatizó el funcionario.



Aunque el gobierno departamental asegura que no hay presencia de este grupo guerrillero en Santander, alcaldes y líderes sociales siguen denunciando la presencia de hombres que se han identificado como miembros del ELN.