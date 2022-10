Gobierno Nacional no ha girado recursos del PAE y transporte escolar a Santander

Durante la visita a Santander de la ministra de Educación, Yaneth Giha, el gobernador Didier Alberto Tavera Amado, reiteró el llamado al Gobierno Nacional para que reasuma el Programa de Alimentación Escolar (PAE), y de una solución inmediata a la falta de recursos en el Departamento, para financiar los programas que garantizan cobertura y calidad educativa.



“Quisimos que la ministra conociera los problemas que tenemos en este momento, pues a hoy, no hemos recibido los recursos para la conectividad de los colegios, no tenemos recursos para la financiación del PAE y tenemos dificultades con el programa de infraestructura educativa, entre otros”, expresó Tavera Amado, tras manifestar su preocupación por la deserción escolar que podría presentarse si no se pueden financiar estos programas educativos.



En su visita el Ministerio de Educación exaltó programas educativos del gobierno de Santander como la 'Universidad del Campo', 'Lumbreras de Santander' y las becas a maestrías y doctorados.



"Nos sentimos muy contentos porque la Ministra exaltó el buen trabajo que se viene adelantando en el Gobierno Departamental", precisó el Gobernador de Santander.



La 'Universidad del Campo' tiene como propósito brindar oportunidades de desarrollo a los jóvenes de las provincias santandereanas, con el fin de provienen de la provincia Soto Norte, 35 de Vélez, 40 de Yariguíes y 55 de García Rovira y Guanentina.



Lumbreras de Santander tiene como objetivo financiar el 80 por ciento de la educación superior a los estudiantes con los mejores puestos en las pruebas Saber 11 en su municipio, tiene una cobertura actual en el Departamento de 155 estudiantes, y su meta para el cuatrienio es de 400.



El programa de becas cerró su convocatoria y tuvo registro de 1.435 profesionales inscritos. Esta estrategia educativa, le apuesta al fortalecimiento del talento humano, cuenta con una inversión de 9.463 millones de pesos y consiste en entregar 69 becas a santandereanos para estudios de alto nivel, distribuidas de la siguiente manera: 58 de Maestría para estudio a nivel nacional en programas certificados por el MEN; 5 en doctorado en el exterior, en cualquiera de las 500 universidades del Ranking de Shangai y seis de doctorado nacional.





