Héctor Mantilla negó apoyo de la familia Aguilar en su campaña a la Gobernación de Santander

El exalcalde de Floridablanca Héctor Mantilla, actual aspirante a la Gobernación de Santander explicó públicamente que no ha realizado ningún tipo de alianza con la familia Aguilar para recibir su apoyo en la campaña que está realizando.

En ese sentido, Mantilla explicó que por el momento no ha conversado con ningún miembro de esa familia y desconoce si ellos están interesados en adherirse a su aspiración política la cual ya recibió el aval de los partidos de la U y En Marcha.

“Eso no lo puedo decir, mire yo nunca he hablado con él, yo soy un candidato independiente, no soy alfil político de nadie, no me hipoteco ni me vendo. No puedo responder si algunos familiares, dirigentes, militantes que sean cercanos a ellos estén queriendo adherir a esta campaña, pero lo cierto es que no he hecho ningún tipo de compromiso, ni me hipotecaré, ni me venderé, los que me conocen saben que fui alcalde independiente por firmas en Floridablanca ”, dijo Héctor Mantilla, candidato a la Gobernación de Santander.

#Video "Nunca he hablado con Hugo Aguilar, no me hipoteco ni me vendo": Héctor Mantilla, candidato a la Gobernación de Santander, por aparente apoyo de la familia Aguilar #MañanasBlu pic.twitter.com/drktVXJ2AW — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) July 27, 2023

Héctor Mantilla agregó que su aspiración a la Gobernación de Santander “arrancó con un proceso independiente, y ha tenido la adhesión oficial de la U y de Em Marcha y son bienvenidos todos aquellos que quieran hacer este frente común contra la mediocridad siempre y cuando tengan en claro que la autonomía del gobernante o del candidato no se sacrifican, no me hipoteco ni me vendo, son bienvenidos todos los que quieran aportar en Santander”.

Candidatos a la Gobernación de Santander

Por el momento, los aspirantes a la Gobernación de Santander que han oficializado su inscripción en la Registraduría son Rodolfo Hernández, por el Partido Liga de Gobernantes Anticorrupción; Juan Torres Ortega, por el partido Ecologista Colombiano, y Ferley Sierra, por el partido Alianza Verde. Se espera que antes de este sábado a las 5:00 de la tarde se inscriban Juvenal Díaz, por los partidos Centro Democrático, Conservador, Liberal y Cambio Radical, y Héctor Mantilla por la 'U'.