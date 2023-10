Inmovilizan moto del candidato a la Alcaldía de Bucaramanga José Velásquez por no tener Soat

Cuando transitaba por los alrededores de la Alcaldía de Bucaramanga el candidato a la Alcaldía de esta ciduad José Velásquez fue objeto de un requerimiento por parte de los agentes de tránsito, quienes al verificar que no tenía el seguro Soat vigente decidieron inmovilizar su motocicleta de alto cilindraje, algo que llamó la atención de los transeúntes porque Velásquez hace parte de una veeduría precisamente de moteros.

“Ojo se vuela el candidato a la Alcaldía de Bucaramanga, tiene la licencia vencida y es el que incita a la xenofobia, miren tiene el Soat vencido y viene manejando con pico y placa, hágale el procedimiento agente porque esa es su responsabilidad, no lo puede dejar ir con la moto, porque usted ya sabe que no tiene Soat”, dijeron algunos de los transeúntes que grabaron videos del hecho y criticaron al aspirante a la Alcaldía de Bucaramanga, quien se mostró siempre prudente y no intentó contestar las agresiones verbales.

El video se hizo viral en redes sociales teniendo en cuenta que Velásquez, desde hace varios años, hace parte de la veeduría Poder motero, que se encarga precisamente de visualizar y criticar el mal comportamiento de los conductores de motocicleta en Bucaramanga y su área Metropolitana, de igual forma Velásquez hace productos periodísticos en los que ha criticado con contundencia a las personas que conducen sin tener el seguro obligatorio para las motos.

Precisamente entre las propuestas que ha venido esbozando en público Velásquez hay varias que pasan por temas de movilidad, pico y placa, prevención de accidentes, vías y controles para los infractores entre otras.

“Miraremos el pico y placa para carros y motos que sean matriculados en Bucaramanga, lógicamente vamos a darle la oportunidad a esas personas que tienen carros matriculados en otras ciudades de Colombia para que contribuyan, porque aquí se gasta el presupuesto en señales de tránsito, en agentes de tránsito, pero no está entrando dinero para atender todas esas necesidades”, dijo en su momento Velásquez en Blu Radio.

