Intensifican operativos en Bucaramanga por aumento de motocicletas con placas falsas

En medio de un operativo conjunto entre la Dirección de Tránsito de Bucaramanga y la Policía Metropolitana se descubrió una motocicleta que tenía adulterados los sistemas de identificación, al punto que la placa fue creada con adhesivos.

Carlos Enrique Bueno, director de Tránsito de Bucaramanga, publicó un video a través de su cuenta de Twitter y escribió “nos encontramos con un caso grave y preocupante. Al revisar documentos y la serie del chasis encontramos inexactitudes que permiten presumir la preparación de delitos, pues a lo anterior, se suma la adulteración de la placa, hecho que nos obliga a prestar mayor atención a esta práctica ilegal”.

En medio de la grabación un experto describe el proceso de modificación ilegal que le hicieron a la placa utilizando adhesivos. “Son calcomanías pegadas en una tabla de color amarillo para querer confundir a las autoridades. Podemos observar que la línea amarilla se levanta. La moto no cuenta con espejos, no tiene direccionales y el sistema eléctrico está deficiente. Evidentemente no cumple la revisión técnico-mecánica”.

Cuando apenas nos reponiamos del trágico accidente en el que perdió la vida la joven Maria Juliana y descubrimos que el conductor de la otra motocicleta no poseía los documentos que dan legalidad y seguridad en la vía, nos encontramos con un caso grave y…

Como resultado de este descubrimiento, la motocicleta fue inmovilizada y el caso fue transferido a las autoridades judiciales pertinentes. Carlos Enrique Bueno expresó la necesidad de estar alerta ante esta práctica ilegal, que podría estar relacionada con actividades criminales en la zona.

Precisamente la Policía inició una investigación para determinar si la motocicleta falsificada tiene algún vínculo con recientes robos en Bucaramanga y los municipios aledaños en el área metropolitana.

A medida que redoblamos nuestros esfuerzos por la seguridad vial, quiero informarle sobre la intensificación de nuestros operativos de alcoholemia.

Estamos comprometidos en proteger vidas en la carretera y prevenir accidentes. Cada prueba de alcoholemia que…

La falsificación de placas de motocicletas se ha convertido en una preocupación creciente para las autoridades locales, que están intensificando sus esfuerzos para combatir esta tendencia y asegurar la seguridad de la comunidad.