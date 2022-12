Investigan aparición de banderas del ELN en Girón

Las autoridades investigan la aparición de dos banderas del ELN en la vía que comunica al municipio de Girón con Zapatoca, cerca de la cárcel de máxima seguridad de Palogordo en Santander.



En tres viviendas rurales de esa zona además aparecieron grafitis alusivos al grupo guerrillero, lo que ocasionó temor entre los habitantes.

A pesar de los anuncios, la Gobernación insiste en que en el departamento no hay presencia de este grupo armado.



“Están investigando los hechos, no podemos permitir que eso siga pasando en el departamento, no sabemos quién instaló esas banderas, en Santander no hay presencia del ELN”, aseguró el gobernador departamental, Didier Tavera Amado.



Las autoridades reforzaron la seguridad en esa zona, donde realizan entrevistas a los habitantes para esclarecer lo sucedido.