Juez ordena desalojo de patio donde parquean buses de Metrolínea

La orden fue emitida por el juez décimo civil de Bucaramanga que ordenó que en un término de cinco días hábiles a partir del 31 de mayo se desalojara el patio – taller en el que se parquean 237 buses de Metrolínea.

La orden judicial se da por incumplimiento del contrato por falta de pago en una suma por concepto de arriendo del lote que supera los tres mil millones de pesos.

Alfonso Pinto, gerente de Movilizamos, uno de los dos operadores del sistema cuestionó la falta de responsabilidad por parte de los directivos del Sistema de Transporte Masivo en el cumplimiento del contrato.

“El ente gestor ha hecho un mal manejo, no sabe cuáles son sus responsabilidades, si desalojan el patio - taller no sabemos dónde vamos a guardar los vehículos, tocará que suspender el servicio porque no es una situación que sea fácil de solucionar”, dijo Pinto.

Según Pinto, hace dos años el propietario del terreno había advertido que necesitaba el lote, “nunca le pusieron atención y ahora un juez ordena el desalojo”.

Anotó que la responsabilidad de suministrar el centro de operaciones y los parqueaderos es de Metrolínea, entidad a la que le pide una solución.

