La megaminería sería como un cáncer para el páramo de Santurbán: Alcalde de Girón

El alcalde de Girón, Santander, se sumó a las voces en desacuerdo al proyecto de explotación de oro que pretende desarrollar la multinacional árabe Minesa en cercanías a la zona protegia del páramo de Santurbán.

Jhon Abuid Ramírez, mandatario del municipio que hace parte del área metropolitana de Bucaramanga, comparó la minería en esos ecosistemas estratégicos como el cáncer en los humanos.

"No nos vengan aquí con cuentos de que la minería no causa daños, eso es como decir que el cáncer no es una enfermedad y que las quimioterapias no le van a causar daño al cuerpo, eso es la misma vaina, la minería llega al sistema natural y es un cáncer, y por más quimios que le hagan vuelve y reaparece", afirmó.

El alcalde de Girón se suma al de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, quien ha liderado un gran movimiento que exige al gobierno nacional y a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, negar la licencia ambiental que tramita la minera, propiedad de inversionistas de Emiratos Árabes.

Ramírez cree que de darse vía libre al proyecto minero se causarán daños irreversibles al páramo de Santurbán.

"Por mejor hecha que sea, por mejor mejores tecnologías que utilicen, así se lleven los materiales para la China, Canadá o a donde sea, van a dañar el páramo, los bosques y las aguas subterráneas", manifestó.

