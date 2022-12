La presentación que salvó a JLo de decirle adiós a ‘Yo Me Llamo’

Luego de la primera gala de eliminación del programa de televisión para imitadores de artistas ‘Yo Me Llamo’, dos cantantes tuvieron que despedirse del escenario.



Los dobles de Eddy Herrera, Yury, JLo y Gilberto Santa Rosa estaban en la cuerda floja y al final solo dos concursantes se salvaron.



Después de presenciar los shows de salvación, los jurados deliberaron. La primera en continuar fue Yury; seguida de JLo.



De acuerdo con los que manifestó Amparo Grisales, la imitadora de Jennifer López se salvó por su actitud arrolladora y por acatar las observaciones que le hicieron, mientras interpretó el clásico ‘Get right’.



Al parecer, el jurado César Escola no estuvo de acuerdo, pues en su cara había cierto gesto de incomodidad, cuando dieron el veredicto.



De esta manera, los imitadores de Eddy Herrera y Gilberto Santa Rosa se convirtieron en los primeros eliminados del concurso.



Vea la presentación que salvó a la imitadora de Jennifer López.

