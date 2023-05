¿Las cumplirán? Fijan nuevas normas para ventas ambulantes en Bucaramanga

Ante el incremento de ventas ambulantes , y el desorden en el que se han convertido varios puntos de la ciudad, entre ellos el paseo del comercio en el centro de la ciudad, por la invasión del espacio público , la alcaldía expidió la resolución 0142 del 24 de abril de 2023 por medio de la cual se establecen los lineamientos para el uso, manejo, protección, recuperación y su cuidado.

De acuerdo con la reglamentación los mobiliarios no podrán ocupar un área superior a 1 metro de profundidad, 1,80 metros de frente y 1.80 metros de altura, solo podrán hacer uso de una sombrilla en el horario comprendido entre las 10:00 a.m. y las 4:00 p.m.; y el funcionamiento de las ventas se estableció de lunes a sábado de 8:00 a.m. a 7:00 p.m., los domingos el inicio de la instalación será a partir de las 9:00 a.m.

Para el caso de uno de los puntos más críticos de ocupación de espacio público, las calle 35 entre carreras 12 y 19, la alcaldía estableció que las ventas ambulantes transitorias deberán estar ubicadas a una distancia menor a 2 metros del parámetro de los inmuebles donde se ubiquen locales comerciales, bancos y demás establecimientos.

Será prohibido, “fijar avisos no autorizados que obstaculicen el paso en las vías que son para el uso y goce de la ciudadanía o que puedan competir de manera desleal con el comercio formal del sector”, según establece la resolución.

Tampoco se permitirá el uso de altoparlantes, amplificadores, altavoces, megáfonos o cualquier otro equipo de sonido en el espacio público que pueda afectar la tranquilidad.

Los vendedores ambulantes deben realizar aseo constante del área que usen y conservar en buen estado el espacio.

Esta es la resolución completa del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público de la Alcaldía de Bucaramanga.