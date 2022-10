Los 20 mil hogares felices no serán viviendas gratis: directora de INVISBU

La principal bandera de campaña del alcalde de Bucaramanga Rodolfo Hernández, su promesa de 20 mil hogares felices para familias pobres, aún no tiene avances para mostrar aunque la administración municipal insiste en que se trabaja para cumplir con el compromiso que quedó incluido en el plan de desarrollo.

La directora del Instituto de Vivienda de Bucaramanga, Patricia Morales, advirtió esta semana durante su rendición de cuentas ante el Concejo, que el programa de 20 Mil Hogares Felices no es un proyecto de viviendas gratis.

“Nunca se ha hablado de que el municipio va a comprar lotes, siempre se ha dicho que este no es un proyecto de vivienda gratuita, la vivienda gratuita se dio en años anteriores, y ese modelo tiene muchos problemas”, dijo la responsable del proyecto.

Para la directora del INVISBU el modelo de gestión de viviendas para los bumangueses más necesitados no debe ser subsidiario, como se ha aplicado en otras administraciones o lo hace el gobierno nacional, porque “la gente cuando se le da algo que ellos mismos no han sudado no lo valora”, y afirma que eso es lo que quieren evitar.

Morales argumentó varias veces que el alcalde lo que ha dicho es que la gente debe comprar el predio porque “lo que va a hacer la administración es a gestionar los predios, que el lote no sea de un pirata, que sea un proyecto que tenga disponibilidad de servicios y que tenga los diseños debidamente aprobados”.

¿En qué van los 20 Mil Hogares Felices?

En su presentación ante el Concejo de Bucaramanga la directora del INVISBU explicó que el lote propiedad de la multinacional CEMEX, que el alcalde Hernández ha anunciado como el sitio para el desarrollo del proyecto, aún está en proceso de gestión pero aclaró que la alcaldía no lo va a comprar.

“Estamos hablando es de gestión del suelo para habilitar lotes urbanizables, ese lote (el de CEMEX) está en un proceso de marco jurídico como el alcalde lo expresó, se adelanta un proceso jurídico para llegar a una negociación, pero estamos mirando varios lotes especialmente en la zona norte que es donde tenemos disponibilidad de servicios”, manifestó.

El Acueducto Metropolitano de Bucaramanga ya informó a la alcaldía que tendría capacidad para distribuir el servicio de agua potable, pero no para 20 mil lotes sino para una cifra muy inferior.

La funcionaria dijo que el vicepresidente Germán Vargas Lleras, indicó que en 2016 y 2017 para Bucaramanga no había disponibilidad de recursos en los programas de viviendas gratis. Sin embargo, aseveró que se están adelantando las gestiones para conseguir recursos de otros fondos.

“Estamos revisando los proyectos de renovación y tratando de reubicar algunos recursos del Ministerio de Vivienda que se encuentran en el INURBE”, dijo la directora.

Por este tema la Fiscalía General de la Nación dio apertura a una investigación preliminar contra el alcalde Rodolfo Hernández para determinar si se cometió un fraude al elector por la distribución de 20 mil cartas con las que durante la campaña el candidato en ese momento anunció su programa de vivienda.

