¿Los santandereanos están preparados para actuar frente a un sismo?

Los simulacros de sismo son ideados por la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo para preparar a los ciudadanos ante los eventuales movimientos telúricos.





El 5 de octubre se realizará a nivel nacional un simulacro de nivel terremoto, que tendrá como epicentro al municipio de Los Santos donde se concentran el 35% de los epicentros de los sismos del país.





“Nosotros vamos a organizar ese día todo el protocolo, no es parte de un espectáculo, sino que habrán situaciones puntuales. Por ejemplo, que el aeropuerto sufrió daños severos donde no hay entrada o salida de aeronaves, problemas en centros hospitalarios, daños en centros comerciales para evaluar cómo actúan los organismos de socorro y comunidad ante estas emergencias”, dijo Ramón Ramírez, coordinador de gestión del riesgo en Santander.





El gobierno departamental medirá la capacidad de reacción en el mes de octubre de reducción de riesgo. Haremos mesas sectoriales, vamos a vincular a cadenas de almacenes y empresarios





“Esto es con el fin de que los santandereanos lleguen allí a la registradora y encuentren la mochila que deberíamos tener todos en nuestras viviendas.: con agua potable, latas de atún, linterna, y demás elementos de supervivencia por 48 horas en caso de que se presente un evento de este tipo”, señaló Ramírez.





El objetivo es que los santandereanos aseguren sus viviendas ante un incendio o terremoto, y se convendrá con las ferreterías para que haya descuentos en materiales de construcción para que los ciudadanos puedan hacer arreglos. La campaña también irá acompañada de redes sociales.





“De esta manera tendremos una cálculo de cuántos santandereanos se acogen a la prevención, cómo podemos ser menos vulnerables y hacer una gran campaña de prevención”, manifestó el funcionario.





¿Qué debe tener una mochila de supervivencia?





La mochila debe contener elementos como:



• Agua potable (1 litro)

• Copia de documentos de identidad y carnets médicos de los miembros de la familia

• Un radio transistor con baterías

• Alimentos no perecederos para 48 horas

• Linterna

• Medicamentos esenciales

• Un pito



En la ciudad de Bogotá se realizará próximamente un simulacro previo de sismo, nivel terremoto, donde participarán los organismos de socorro internacionales. Allí se evaluarán las obras de ejecución de rescate y el desempeño y/o agilidad de llegar con los recursos.





Santander tendrá kits de ayudas humanitarias y posiblemente se medirán la capacidad de apoyo en transporte de esas ayudas.





