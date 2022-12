Luto entre los abogados de Santander: murió Carlos Arturo Rojas por coronavirus

Este lunes se confirmó la muerte de Carlos Arturo Rojas, un reconocido abogado santandereano, especialista en derecho penal, público, administrativo, disciplinario, constitucional y contratación estatal, con maestría en derecho contractual público y privado.

El abogado, de 60 años, quien fue personero de Floridablanca en 1998, era profesor universitario en varios centros de enseñanza superior de Bucaramanga, especialmente en la universidad Uniciencia.

“Quiero manifestar nuestra tristeza por la muerte del docente Carlos Rojas, un amigo, colaborador, que trabajó incansablemente porque la educación de calidad pudiera llegar a cada más santandereanos, un abogado extraordinario”, dijo el rector de la Uniciencia, Diego Tamayo.

El abogado era investigado por la Fiscalía por, supuestamente, hacer parte de una presunta red de corrupción en la Procuraduría.

Sin embargo, en diálogo con Blu Radio, el abogado Carlos Arturo Rojas desmintió dicha acusación y sostuvo “estar tranquilo”.

“Conozco al senador Richard Aguilar porque durante algunos años fue mi vecino en Bucaramanga, pero jamás lo he llamado ni buscado. A mi me gustaría que le pregunten directamente al senador di él me está involucrando en ese tema. Nunca he hablado con Richard Aguilar desde que fue gobernador”, dijo en su momento.