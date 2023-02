María Fernanda Durán, la colombiana que pide visa humanitaria para salvar su vida en Michigan, EEUU

María Fernanda Durán, de 31 años, viajó a Estados Unidos con la intención de buscar trabajo y poder ayudar a su familia y a sus tres hijas de 3, 6 y 8 años; sin embargo, de un momento a otro empezó a sentir dolor de garganta y, en menos de 12 días, los médicos de la clínica Henry Ford en Michigan le diagnosticaron Leucemia, por ese motivo necesita un trasplante de médula ósea que sólo le podrían dar su mamá o su hermana mayor.

“Señor presidente, hago este video hacia usted porque necesito una ayuda humanitaria. En este momento yo resido en Estados Unidos, pero me han diagnosticado leucemia. Mi madre y mi hermana pueden ser compatibles para mi cambio de médula. Le pido encarecidamente una ayuda porque no tenemos los recursos, ni los medios, para poder me dar una ayuda humanitaria, la avisa, para que mi madre y mi hermana puedan estar acá”, manifestó María Fernanda Durán, a través de redes sociales.

Por su parte, Martha Rincón de Durán, madre de la joven, explicó que se trata de un tema de vida o muerte, por eso está pidiendo ayuda a las personas o entidades que puedan darle una mano de alguna forma.

“Le pido al presidente, a las embajadas, a la Cancillería, a quien me pueda ayudar y colaborar, le suplico por favor, que soy una madre angustiada por mi hija, que me den un permiso de ir a auxiliarla con las niñas, porque son unas niñas pequeñas todavía, para que el esposo pueda trabajar, tantas cosas. Usted sabe que el soporte de la madre es muy grande, eso es lo que quiero, que me colaboren con un visado humanitario, por favor”, explicó Martha Rincón.

Por el momento, la familia de Girón, Santander, mantiene la esperanza y confía en que las autoridades competentes les puedan ayudar para darle a su hija la posibilidad de vivir unos años más a través del trasplante de médula ósea.

#Video Una joven santandereana fue diagnosticada con leucemia en Estados Unidos y piden ayuda al presidente @petrogustavo por una visa humanitaria para la hermana y la mamá, quienes son potenciales donantes de médula ósea #VocesySonidos pic.twitter.com/np6djKk2KH — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) February 17, 2023

