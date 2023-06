Más de 100 motocicletas fueron inmovilizadas en Bucaramanga por violar las normas de tránsito

Los diferentes operativos que está realizando la Dirección de Tránsito de Bucaramanga dejaron 110 motos inmovilizadas y sancionadas por violar las normas de tránsito. Entre las infracciones que más están cometiendo los conductores figuran el no uso de chalecos reflectivos y no poseer los documentos en regla como la revisión técnico mecánica y el seguro obligatorio Soat.

“Según la Ley 769 de 2002 todos los motociclistas y sus acompañantes deben usar chaleco o prenda reflectiva o en su defecto usar arneses que cubran la parte frontal y trasera de la persona con franjas no menores a cinco centímetros y ese tipo de prendas se deben usar de 6 de la tarde a 6 de la mañana o, en caso de que la ciudad amanezca opaca también es recomendable hacerlo”, dijo el director de tránsito de la ciudad, Carlos Bueno.

Sobre las multas el Director de Tránsito de Bucaramanga explicó que si las personas son sorprendidas manejando sin chalecos reflectivos o lleva un acompañante que no lo hace tendrá una multa aproximadamente de 570 mil pesos y además tendrá que hacer un curso obligatorio los próximos cinco días hábiles.

“Seguimos empeñados en recuperar la movilidad en el sector del parque de las Palmas y en Cabecera del Llano. Aquí ya advertimos que no descansaremos hasta tanto los conductores se concienticen de que no pueden dejar abandonados sus vehículos en la vía. Instalamos inmovilizadores a quienes no acatan las recomendaciones e insisten en violar las normas de tránsito. Recuerden que la movilidad se dificulta porque el 50% de las vías son invadidas y dificultan la libre locomoción del parque automotor”, explicó el director de Tránsito de Bucaramanga.

De igual forma se están haciendo operativos de control en el barrio Dangond y en la Ciudadela Real de Minas. “Primero nos encargamos de despejar el espacio público en la Plaza Mayor y después fijamos nuestros esfuerzos en la Calle de los Estudiantes. Queremos una movilidad fluida, un tráfico ordenado y unas vías despejadas”, agregó Carlos Bueno.

