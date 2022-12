Más de 3 mil afiliados de Cafesalud en Santander serán asignados a otra EPS

Se trata de 3.271 usuarios del régimen contributivo de Cafesalud que se retiran del departamento de Santander pertenecientes a 61 municipios pequeños donde tenían menos de 500 afiliados.





Del 1 al 15 de octubre Cafesalud asignará a estos usuarios a otra EPS que funciona en el municipio o jurisdicción. Estos usuarios tendrán 90 días para decidir cambiarse a otra EPS en caso de que lo soliciten.





“La metodología que determinó la Superintendencia es que estos traslados se harán por grupos familiares donde no se tengan personas con enfermedades de alto costo. En caso de que en el grupo familiar existan pacientes de alto costo, pues la distribución se hace de forma diferente y esos pacientes se distribuyen en las EPS que tenga el municipio de forma proporcional al número de afiliados que tengan”, indicó Claudia Amaya, secretaria de Salud de Santander.





La Secretaría de Salud será la encargada de informar a los usuarios cuál fue la EPS que le fue asignada y poder garantizar que no exista afectación en la continuidad del servicio o que no se pierda la antigüedad.





De los municipios que cobijó esta decisión no se encuentran los del área metropolitana de Bucaramanga.





En cuanto a la cartera morosa de Cafesalud, la secretaria afirmó que continua siendo una cifra alta.



“Seguimos muy preocupados porque es un monto importante. De los 322 mil afiliados que tiene Cafesalud en Santander la mayoría está en el área metropolitana y es donde se genera la mayor cantidad de quejas como autorizaciones negadas, asignación de citas, entrega de medicamentos, entre otras”, aseguró Claudia Amaya.

Por último la funcionaria recordó que la Superintendencia anunció sanciones drásticas a las IPS clínicas u hospitales, que suspendan servicios a los usuarios porque las EPS morosas no pagan a tiempo.





