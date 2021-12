Me pegó duro: comunicadora denuncia que actor santandereano la golpeó en plena fiesta de amigos

La más reciente víctima de violencia contra la mujer en Santander es la comunicadora social Martha Milena Martínez, quien denunció ante la Fiscalía al actor santandereano Delio Ney Arenas por un golpe que recibió en la cara mientras departían con un grupo de amigos.

“Planeamos con una amiga una noche de pizza, guitarra y cervezas, yo le comenté a Delio que cayera a la fiesta, él llegó, estaba entonado, hicimos la ‘vaca’ para pedir cerveza (…) La cerveza se acabó, pedimos otro dinero para la segunda ronda, yo le pregunté a Delio y que él ponía 10.000 pesos, cuando le pedí la plata me dijo que ya había dado y se puso agresivo, me insistía que ya no daba más, yo preferí ignorarlo, de un momento a otro se levantó del sofá y se me acercó, luego me lanzó el billete de $10.000 en la cara y me pegó”, contó entre lágrimas la comunicadora, quien sostiene que el golpe le dejó molestias en el oído derecho.

La noche de amigos terminó convertida en una pesadilla para Milena, quien cuenta que el hecho la dejó muy triste.

“Desde ese momento me he sentido muy mal, pienso en el momento del golpe y me da tristeza, era mi amigo, nunca me había pasado eso”, relató.

Pese a que el hecho ocurrió en marzo de este año, la comunicadora decidió hacer público su caso este lunes tras las recientes denuncias de violencia contra la mujer que se han presentado en Santander en contra del médico Antonio Figueredo.

“Uno no se puede quedar callado, ninguna mujer puede ser maltratada, una cachetada es una agresión grave, eso no puede ocurrirle a nadie”, indicó.

Entre tanto, el actor santandereano respondió que fue un accidente, pese a confesar que sí hubo una cachetada “por culpa del licor”.

“Yo le pegué una cachetada, pero en ningún momento fue un puño, fue una cachetada como cuando una mujer le pega una cachetada a una mujer, tampoco fue fuerte, fue como pum y ya”, respondió el actor en diálogo con BLU Radio.

El actor también dijo lo siguiente: “ahora cualquier persona puede acusar a un hombre por algo, ya no puede uno ni mirar a una mujer porque uno le dice algo y lo puede denunciar y sabemos que puede ser mentira, si ustedes van a publicar algo es porque tienen pruebas de un puño o un morado, eso es totalmente falso, yo me reuní con la fiscal y hablamos de ese caso, la fiscal lo que hizo fue regañarla a ella, porque es que es una pendejada, dijo, es que por una cachetada usted no puede venir acá a denunciar a nadie, dónde están las pruebas, no tenía pruebas de nada, usted le pidió disculpas, ella no entendió, ella quería que yo le diera no sé cuánta plata y no se le dio un peso porque no hubo pruebas de nada, yo en ningún momento le pegué un puño”.

El hombre sostiene que en varias oportunidades le ha pedido disculpas a la comunicadora por lo ocurrido, sin embargo, el caso avanza en la Fiscalía de Bucaramanga.