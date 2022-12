“Me ultrajaron en tres ocasiones y me molesté”: senador Horacio Serpa

El senador Horacio Serpa Uribe se manifestó sobre el altercado que se presentó a fuera de las instalaciones de la Gobernación de Santander, en Bucaramanga, con ciudadanos que se encontraban manifestando por el Programa de Alimentación en el departamento.

“Me ultrajaron en tres ocasiones y me molesté, me parece que esa no es una forma de tratar a las personas, soy una persona respetuosa y pedí respeto como cualquier ciudadano”, señaló el senador.

Al respecto, explicó en Mañanas BLU que en repetidas ocasiones los manifestantes lo ultrajaron hasta que lograron sacarlo de sus casillas y por eso terminó diciendo la frase que se viralizó en redes sociales.

“Si me vuelven a gritar, vengo y nos damos en la jeta”, fue la reacción del exgobernador de Santander que a sus 75 años manifestó que la situación lo molestó pero que, según él, intentó manejarla con tranquilidad.

Serpa reiteró que no tiene nada que ver con lo reclamos que hacían por el Programa de Alimentación. Sin embargo, recalcó su apoyo hacia el gobernador de Santander Didier Tavera Amado.

Aunque el senador lamenta lo sucedido reconoce que fue algo que simplemente sucedió de esa manera, “lamento lo sucedido, pero sucedió”.

