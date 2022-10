“Mi vida se acabó”: juez con disfraz denunció persecución que vive por multa a Rodolfo Hernández

En una insólita protesta, el juez Segundo Laboral de Bucaramanga se disfrazó como miembro de sacerdote de la inquisición y con campana en mano recorrió el Palacio de Justicia de la ciudad para denunciar una presunta persecución política y empresarial.

“Venimos a hacer una celebración de exorcismo por el alma de Rubén Fernando Morales Rey, perseguido por este tribunal y por toda la Justicia colombiana por obrar correctamente", gritaba el juez mientras caminaba por los pasillos del Palacio de Justicia en Bucaramanga.

Según denunció, la persecución se empezó a dar tras condenar a Rodolfo Hernández a cancelar una multa de 170 millones de pesos por no pagarle pensión a uno de sus trabajadores.

“El viejito era el que le manejaba el carro, el celador, el viejito perdió todo. A mí me tocó dar esa decisión, me pidieron que la aplazara (durante la jornada de elecciones de este año) y yo no podía porque tengo mi agenda. Santo cielo, a mí se me acabó la vida”, contó.

El juez denunció que le ofrecieron sobornos.

“Me ofrecieron 500 millones de pesos, me ofrecieron para que aplazara la diligencia, tengo las pruebas”, agregó.

Este es el video de la protesta realizada por el juez:

Vestido de inquisidor, el juez segundo del Circuito de Bucaramanga, Rubén Morales, llegó al Palacio de Justicia diciendo que hará "un exorcismo" por su alma. Dice que es perseguido político y judicial a poco tiempo de lograr su pensión. pic.twitter.com/Ii1RpXcOJw — Arley Sánchez (@arleysanchezp) October 24, 2022

