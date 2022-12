Niña de 13 años desapareció cuando salió para su colegio en Barrancabermeja

Una niña de 13 años está desaparecida desde hace varios días en Barrancabermeja. Los familiares de la menor aseguran que la última vez que la vieron fue cuando salió de su casa hacia su colegio para hacer una tarea escolar.

Publicidad

“Pues la mamá me llamó a mi angustiada diciéndome que la niña estaba desaparecida, que se había ido para el colegio y pensábamos que estaba allá pero no fue así. No sabemos dónde está. Yo estoy muy preocupado, yo no sé qué hacer. Le pido a quien la vea que pueda llamarnos a los dos celulares que tenemos nosotros”, manifestó Luis Hernando Jiménez Vergara, padre de la menor desaparecida.

Las autoridades no se han pronunciado sobre la desaparición de esta menor identificada como Karol Michel Jiménez. Los padres de la niña piden la colaboración de la comunidad para encontrar indicios de su paradero.



Cualquier información sobre la ubicación de la adolescente puede ser comunicada en las líneas telefónicas 3219585067 y 3164352559.

Publicidad

BLU RADIO BUCARAMANGA 960AM

Publicidad

Para acceder de forma rápida a nuestra señal en vivo y contenidos destacados, DESCARGUE ya la app de Blu Radio.

Publicidad