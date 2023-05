Niñas estudiantes atropelladas en Rionegro, Santander, en delicado estado de salud

Dos estudiantes de 10 y 14 años del colegio El Pórtico de Rionegro, Santander , fueron atropelladas por un vehículo en la vía nacional que pasa justo en frente del colegio cuando intentaron cruzar para comprar algo de comer a una tienda del sector, reportaron las autoridades.

Por el fuerte golpe las menores sufrieron graves heridas y fracturas en las piernas, aunque el conductor las auxilió y las llevó a un centro médico, el estado de salud de las estudiantes sigue siendo delicado.

“Nosotros veníamos presintiendo y rogando a Dios que no pasara un caso de estos. Y aunque no hay muertos, porque a veces la gente se interesa es cuando hay muertos, pero si hubo involucradas dos niñas que pasaron la carretera, no hay señalización y los carros cogen una velocidad impresionante, estamos a orillas de una vía nacional”, dijo la rectora del colegio el Pórtico, Janeth Lagos Machuca.

Según la rectora desde el año 2017 están denunciando a nivel municipal, departamental, nacional y hasta en el Ministerio: “y lo que denunciamos es que cuando los niños salen del colegio, porque nuestra responsabilidad termina cuando los niños salen porque nosotros no somos guardería y las niñas fueron a pasar y un carro las atropelló, una tiene partido el peroné, y la otra tiene problemas en la rótula y el fémur y en este momento las niñas están en el Hospital Universitario”, agregó la rectora.

Dos estudiantes de la Institución Educativa El Pórtico, en el municipio de Rionegro, Santander, fueron atropellados por un vehículo. Los menores fueron traslados por el conductor del carro hasta el Hospital San Antonio donde reciben atención médica #VocesySonidos pic.twitter.com/4H79MeKHyE — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) May 24, 2023

Según la docente están muy preocupados porque son niñas que desafortunadamente se vieron inmersas en esta situación. “El problema es que no hay señalización, el problema es que estamos al pie de una vía donde los vehículos pasan muy rápido y pedimos a las autoridades reductores de velocidad, pedimos que nos ayuden para que estos hechos no se repitan” manifestó la docente.