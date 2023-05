Niño de cuatro años murió tras brutal ataque de perros pitbull en Bucaramanga

Hacia el mediodía de este jueves murió un niño de cuatro años tras ser atacado brutalmente por varios perros pitbull en el sector conocido como El Cable, del barrio Café Madrid en el norte de Bucaramanga .

Según confirmaron las autoridades en el reporte oficial, el menor se encontraba jugando y recogiendo limones junto a un tío, cuando fue atacado por los animales.

“Pido que se haga justicia por este hecho que pasó, que no se quede impune la muerte del niño. Que el dueño pague por la muerte del niño. Ayer había hablado con él y hoy me avisaron. Me llamaron y me contaron que los perros la atacaron”, contó la abuela del menor.

Las autoridades acordonaron la zona e investigan el hecho, por lo que el dueño de los animales está siendo interrogado. Según las versiones preliminares, los animales estarían sin bozal.

“Los perros que atacaron al niño estaban escondidos en el monte, estaban sueltos esos animales”, agregó la familiar del menor.

En desarrollo.