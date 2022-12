¡No cambia! Ronaldinho le tiró un túnel a su amigo Puyol cuando menos lo esperaba

Como si el tiempo no hubiera pasado, así se vio el túnel que le hizo Ronaldinho a su amigo Carles Puyol, en medio de un evento publicitario en el que coincidieron los exjugadores el Barcelona Fútbol Club.



El brasileño intentó jugarle una broma al excapitán mundialista, pasándole el balón por el medio de las piernas para recibirlo por detrás, pero este no lo dejó pasar y lo regresó con un codazo que lo hizo reír, pues su jugada no resultó.

El gracioso momento quedó en un video que Puyol publicó en se cuenta en Twitter.



“¿Falta? ¿Pedimos el VAR?”, escribió el jugador en la publicación.

Hay que recordar que, en su época de futbolista, Puyol no permitía que sus compañeros se burlaran de él con alguna jugada de lujo.