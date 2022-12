No hay presencia territorial del Clan del Golfo en Santander: Gobernación

El secretario del Interior de Santander, Manuel Sorzano, señaló que en el departamento no hay presencia de bandas criminales.



“Para que exista un grupo armado organizado es necesario que tengan asentamiento en determinado territorio, que haya una estructura jerárquica, que hayan armas de por medio y eso no existe”, señaló Sorzano.



Las autoridades realizaron en las últimas horas un consejo de seguridad con el fin de obtener de la comunidad la información suficiente para dar con los responsables del ataque contra dos policías bachilleres en el municipio de Puerto Wilches. Esto incluye operativos como requisas, allanamientos, controles viales, entre otros.



“Con esto podemos conocer de primera mano qué tanta presencia hay de grupos de este tipo y concluimos que no hay. Lo que sucedió con los policías puede obedecer a retaliaciones de estos grupos en otros departamentos limítrofes”, agregó Sorzano.



El funcionario también rechazó el ataque que sufrieron estos jóvenes que se recuperan aún en un centro asistencial.



“No es posible que llegue un bandido de estos y le dispare a estos muchachos en seis oportunidades sin que puedan defenderse. A estos canallas hay que perseguirlos”, añadió.



BLU RADIO BUCARAMANGA 960AM