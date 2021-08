No hay un compromiso: gobernador de Santander se despacha contra MinAmbiente por crisis de basuras

El área metropolitana de Bucaramanga y otros 12 municipios más están en una crítica emergencia ambiental y sanitaria tras el cierre del relleno sanitario El Carrasco, que se cumplió el pasado 13 de agosto. Hasta hoy y tras decenas de reuniones, debates y hasta protestas, no hay una solución concreta para superar dicha emergencia.

Este miércoles el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, se despachó contra el Ministerio de Ambiente y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales porque, según él, no han tenido compromiso con la región.

"Ayer en ese debate de la Comisión Quinta no hubo ninguna solución a esta problemática del relleno El Carrasco, no hay un compromiso por parte del Gobierno Nacional en el caso del Ministerio de Ambiente y la Anla, que tienen la responsabilidad como autoridad ambiental y las competencias van a volver a la CDMB, cuándo lo van a hacer y por qué no se estudia esa posibilidad de que todavía se puede disponer en El Carrasco", dijo el mandatario.

Y agregó: "para que se prolongue durante un tiempo prudente llevar las basuras a El Carrasco mientras se culminan los estudios de fase tres donde se ha encontrado un sitio definitivo que posiblemente puede estar en el municipio de Lebrija".

Según el gobernador, las responsabilidades se están tirando "del uno al otro y por eso al MinAmbiente que si va a transferir las competencias a la CDMB, pues que se haga rápido".