No pasa nada que lo capturen, mañana lo sueltan: indignantes audios entre ladrones de Bucaramanga

La Alcaldía de Bucaramanga en conjunto con la Policía y Fiscalía revelaron las conversaciones interceptadas a un grupo de ladrones de celulares que, según se escucha en los audios, no le tiene miedo a la justicia ni a los policías.

“Escúcheme bien lo que le voy a decir porque no voy a repetir dos veces y no va a hablar, yo estoy en la Sijín porque me cogieron subiendo Real de Minas, comuníquese allá a ver qué hacemos, ya sabemos quién, con la casa grande”, le dice alias ‘Dylan’ a ‘Juancho’.

En otra de las conversaciones interceptadas, la mamá de uno de los ladrones conocido como ‘Enfermero’ pide ayuda a uno de los hermanos del delincuente para que abogue por su hijo, quien permanecía detenido por la Policía.

El hermano del ladrón también es delincuente y relata cómo logró burlarse de la justicia. Su respuesta es indignante.

“Pero a él lo sueltan mañana mamá, eso no pasa nada, no se preocupe, o sea usted no puede tener contacto con él, deje eso así quieto, el man no tiene pruebas (…) A él le van a hacer lo mismo que a mí, yo también dije que no, es que a mi me entregaron ese paquete para que lo entregara, luego le van a imputar cargos y váyase para la calle, es porque el delito no da para que lo metan preso”, se escucha en la conversación de esa familia de ladrones.

Escuche los audios completos en este video: