¡No se ponen de acuerdo! Sigue sin definirse la prueba de carga al Hisgaura

A pesar de que el Gobierno Nacional no ha autorizado la prueba de carga en el puente Hisgaura, la empresa constructura anunció que la realizará y que durará una semana.



Sacyr informó que la prueba de fuerza sobre el viaducto atirantado comenzará el martes 20 de noviembre, con el objeto de comprobar el comportamiento de la estructura bajo el efecto de carga doble.

Le puede interesar Gobierno suspende prueba de carga en el puente Hisgaura



Esta prueba se realizará durante ocho días continuos para analizar la lectura de las frecuencias de vibración y el comportamiento topográfico de la estructura que costó $107.000 millones.



“No sabemos realmente cuando se realizará la prueba de carga, el Gobierno dice una cosa y la empresa Sacyr otra, no se ponen de acuerdo, estamos desesperados, porque la comunidad necesita saber si el puente es funcional o no”, manifestó el veedor ciudadano, Danil Velandia.



Por su parte, el Fondo de Adaptación y el Invias informaron que la prueba de carga en el puente Hisgaura está suspendida hasta que no se resuelvan las inquietudes y se analice el estudio técnico presentado por ETA, empresa que realizó la interventoría a la obra cuestionada por presentar ondulaciones laterales.