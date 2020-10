Opiniones a favor y en contra por eliminación del pico y cédula en Bucaramanga

Bucaramanga es el único municipio del área metropolitana y el resto de Santander que no tendrá medida de pico y cédula.

La decisión de levantar la norma, que se había implementado a raíz de la emergencia por el COVID-19, fue tomada por el alcalde Juan Carlos Cárdenas.

La determinación del alcalde Cárdenas ha generado opiniones a favor y en contra.

Para el epidemiólogo y docente de la Universidad Industrial de Santander, Javier Idrovo, la decisión del alcalde de Bucaramanga no es coherente y contraria a las decisiones de los demás mandatarios.

“Preocupante que nuestros gobernantes no están tomando decisiones conjuntas y es importante hacerlo para no generar confusiones. El problema es que no hay lineamientos claros como región, no hay problema epidemiológico sino de política pública de los gobernantes ”, manifestó Idrovo.

Dice que se le está dando mayor prioridad a la economía y este tipo de decisiones genera caos y descarga la responsabilidad en los ciudadanos.

“Vemos los datos y no hemos llegado al pico de la pandemia en la ciudad, pero lo que vemos es que toman decisiones diferentes”, indicó.

Sin embargo, hay quienes apoyan la decisión del alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, como el caso del concejal Fabian Oviedo, quien se mostró de acuerdo con el mandatario.