Ordenan tres días de arresto al alcalde de Bucaramanga tras demanda de comunidad por falta de agua

El Juzgado 12 administrativo Oral de Bucaramanga falló en contra del alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, y ordenó tres días de arresto y una multa de cuatro millones de pesos al mandatario.

Según el juez, al representante legal de Bucaramanga, es decir, el alcalde, se le imputó “la negligencia resaltada precedencia, generando así un menoscabo de los derechos constitucionales fundamentales que coloca (a la comunidad Villa Carmelo) en situación de riesgo ante la falta de acceso al agua potable”.

Sobre esta demanda, el líder y exconcejal de Bucaramanga, Jorge Flórez, quien es uno de los accionantes, celebró el fallo del juez.

“Le hemos dicho por todos los medios posibles que garantice el agua potable a los habitantes del sector rural de la ciudad (…) Sin embargo, él sigue posando con el ministro de Ambiente, el gerente del acueducto, que tienen un plan maestro para garantizar el agua, pero pasan los días, meses, años, y aún no es una realidad”, dijo.

Frente a la orden de arresto y la multa fallada por el juez, la Alcaldía de Bucaramanga respondió.

“Estamos haciendo todos los esfuerzos para llevar diariamente el agua, pero no es sencillo porque no solamente es en Villa Carmelo, también a otras comunidades (…) Es un asentamiento rural, lo que hace que la Alcaldía no pueda actuar de manera directa”, dijo Ileana Boada, secretaria Jurídica de la Alcaldía de Bucaramanga.

Publicidad

La funcionaria también agregó: “es todo un asentamiento ilegal, estamos suministrando el mínimo vital, pero tampoco podemos pasar por encima de todas las normas de ordenamiento territorial porque nosotros estamos sometidos a eso”.

Según la Alcaldía de Bucaramanga, el fallo pasaría al Tribunal Administrativo de Santander.