Pescadores de Santander denunciaron internacionalmente amenazas y extorsiones de grupos armados

Líderes sociales y pescadores de Barrancabermeja y el Magdalena Medio santandereano, que han sido víctimas de amenazas por parte de varios grupos al margen de la ley, denunciaron los hechos ante organizaciones internacionales defensoras de derechos humanos y redactaron un documento que será entregado al presidente de la República, Gustavo Petro.

“Tenemos muchas expectativas todas las comunidades de pescadores que vinieron de los diferentes municipios, sobre todo por ese gran documento final que será entregado al presidente Gustavo Petro, de todo lo que se dialogó en esa mesa de trabajo, de todas las problemáticas y todas las propuestas que tenemos también”, explicó Yuly Velásquez, presidente de la Federación de Pescadores de Santander, Fedepesan.

Los pescadores también denunciaron las contaminaciones que se vienen presentando en los ríos Carare, Magdalena y Opón sin que las autoridades regionales ambientales realicen intervenciones que frenen este tipo de hechos.

“Por parte del gobierno local no se presentaron ninguna de las entidades como es la Secretaria de Agricultura, que es la que tiene que ver con nosotros los pescadores artesanales, no se presentó la Secretaria del Medio Ambiente a pesar del conflicto que estamos viviendo en los diferentes cuerpos hídricos con las diferentes contaminaciones que se presentan y, no se presentó la Corporación Autónoma de Santander”, aseguró Velásquez.

Según la líder de la Federación de Pescadores de Santander, las diferentes entidades fueron notificadas con tiempo para asistir a esta reunión y aún así no cumplieron la cita que buscaba encontrar alternativas a los diferentes problemas que están viviendo en este momento.

En esta jornada de trabajo participaron, entre otras, la Confederación Red Nacional de Mujeres del Sector Pesquero, Acuícola, defensoras del agua y la Cultura de Colombia 'Renamupes', la Red de Pescadores Artesanal Nacional de Colombia y La Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos, Credhos.

