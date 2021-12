Polémica en Bucaramanga por elección de comadre del presidente del Concejo como contralora municipal

En la madrugada de este lunes fue elegida con 10 votos a favor Viviana Marcela Blanco como nueva contralora de Bucaramanga, lo cual ha desatado una polémica porque la profesional del derecho es comadre del presidente de la entidad Fabián Oviedo.

Los concejales del partido Verde, Carlos Parra y Danovis Lozano, denunciaron que de "forma inesperada" la concejal del movimiento político de Rodolfo Hernández, Silvia Moreno, voto a favor de la madrina de bautizo de la hija del concejal Oviedo.

Un voto fue determinante para la la elección de Contralora Municipal a la Comadre del Presidente.



El voto de la Concejal Silvia Moreno, de la Liga, con evidentes conflictos de interés. — Carlos Parra (@CarlosParraBUC) December 6, 2021

Ciudadanos de Santander, a media noche, como los ladrones, los concejales mayoritarios en compañía de la concejal Silvia Moreno de la Liga de Gobernantes anticorrupción eligieron a la comadre del presidente Fabian Ovideo como Contralora de Bucaramanga ¡Vergüenza total!😡 — Danovis Lozano (@danovislozano) December 6, 2021

"El proceso que ha sido tan cuestionado desde el principio, no tiene respuestas claras, la universidad no da la cara y no hay una seguridad. No prestaremos nuestro buen nombre para dar aval a un proceso cuestionado técnica, jurídica y moralmente", aseguró a BLU Radio el concejal Tito Rangel.

Concejales de la coalisión minoritaria anunciaron que demandarán la elección de la nueva contralora de Bucaramanga Viviana Marcela Blanco.