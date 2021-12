Polémica genera compra de un camioneta en la Personería de Bucaramanga

El concejal de Bucaramanga, Jaime Andres Beltrán, cuestionó la compra de una camioneta por $200 millones para la Personería, cuando según él, existen otras necesidades más apremiantes como el pago de $464 millones a excontratistas de la entidad.

"Preocupa la situación porque no es coherente cuando la Personería debe velar por el interés de los ciudadanos. Solo el 20 por ciento de los extrabajadores ya firmaron un acuerdo de pago y los otros no. Comprar una camioneta no tiene sentido cuando la entidad tiene tres vehículos más", afirmó a BLU Radio el concejal Beltrán.

El personero de Bucaramanga, Daniel Arenas, explicó a BLU Radio que la compra del vehículo es necesaria "para que los funcionarios de la entidad se puedan desplazar a las zonas donde las comunidades lo requieran".

Para la compra del vehículo la Personería de Bucaramanga realizó una invitación pública a concesionarios de Santander la cual se cierra el 23 de diciembre.

Sobre la falta de pago de los salarios a excontrastistas señaló el personero que "lamentablemente en la anterior administración se presentó un mal manejo en las ordenes de prestación de servicios profesionales, pero ya casi todos llegaron a un acuerdo con la Alcaldía y la ´Personería a través de un plan de contingencia y se les comenzará a pagar esta semana".

Estos los los vehículos que tiene actualmente la Personería de Bucaramanga.

BLU Radio. Vehículo de Personería de Bucaramanga / FOTO: Suministrada