Polémica por presunta violación de norma electoral de candidato del partido Verde en Santander

Polémica ha generado en Bucaramanga la estrategia electoral del candidato a la Cámara de Representantes de Santander, Cristian Avendaño, del partido Verde, al realizar actividades políticas en vías, parques y semáforos durante esta semana que debería ser de 'silencio' para manifestaciones y actos públicos de los aspirantes.

El pasado 9 de marzo, el candidato Cristian Avendaño, estuvo en varios sectores de Bucaramanga haciendo actividades de proselitismo que transmitió por sus redes sociales.

Publicidad

Con pancartas, carro valla y megáfono en mano, Cristian Avendaño realizó un recorrido por vías del área metropolitana.

"Vemos que estarían violando el Decreto 318 del 5 de marzo de 2022 del Gobierno Nacional, el cual establece que no se pueden realizar actividades políticas en las calles. Cristian pregona ser un aspirante alternativo y que respetan las normas, pero estaría haciendo lo contrario, incluso promoviendo la violencia contra otros candidatos. Esto podría ser investigado por el Consejo Nacional Electoral", afirmó a BLU Radio, el analista político, Julio Acelas.

El candidato Cristian Avendaño, al ser cuestionado sobre la posible violación de la norma electoral, aseguró en diálogo con BLU Radio que "no ha cometido ningún error".

"Nosotros leímos las resoluciones, consultamos con la Secretaría del Interior, no estamos violando ningún tipo de norma. Habían muchas especulaciones sobre lo que se podía o no hacer. No estamos haciendo ningún tipo de aglomeraciones en espacio público", señaló el candidato del partido Verde.

Publicidad

La ley 130 de 1994, que dicta normas a los partidos y movimientos políticos, establece en su artículo 24 que se puede hacer propaganda electoral, únicamente, durante los tres meses anteriores a la fecha de elecciones.

Cristian Avendaño ya había sido candidato por el partido Cambio Radical al concejo del municipio de El Socorro, pero no alcanzó a ser elegido.

Publicidad

Escuche más noticias: