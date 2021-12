“Por 312.000 pesos me tratan como un delincuente”: santandereano condenado por deuda con la Dian

Hamilton Hernández , comerciante en bancarrota santandereano que fue condenado por una deuda de 312.000 pesos a la DIAN, habló sobre el drama que vive tras ser sentenciado a cuatro años de cárcel. El fabricante de zapatos, culpó de lo sucedido al contador, que minimizó la acreencia y le hizo incurrir en el error.

"No los dejé de pagar porque quisiera, sino porque no los tenía. Estábamos en una situación difícil, no fue la única deuda, había otras obligaciones. Algunas todavía persisten", declaró

"Yo consulto con el contador y me dice que no es una cifra importante, que eso no acarrea problema”, agregó.

De acuerdo con el comerciante, su calvario empezó en 2020, en víspera de la cuarentena por la pandemia, cuando fue capturado en Rionegro (Santander).

"Me dijeron que me capturaban por peculado por apropiación . Ellos después corrigen en el juzgado y cambiaron a omisión de agente retenedor", añadió Hernández.

El comerciante pidió una oportunidad y una ayuda para poner las cosas en regla. Aseguró que tenía claro que debía pagar, pero que necesita laborar para el sostenimiento de su familia.

"Yo saliendo de esto y pudiendo volver a trabajar, hago lo posible por dejar eso en ceros. Es una cuestión de impuestos, ya lo tengo claro que debo pagarlo, pero necesito salir nuevamente a desempeñarme para mantener a mi familia y a mi mamá", complementó.

Hamilton Hernández suministró su teléfono para quien pueda ayudarlo: 317 217 38 74.

"No pido comprensión sobre lo que me sucedió, sino una solución para poderme encargar de mi familia", aseguró.

Escuche a Hamilton Hernández en Mañanas BLU: