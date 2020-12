Por aumento de COVID-19, médicos piden que toque de queda comience más temprano en Bucaramanga

La Asociación de Médicos de Santander solicitó a las autoridades comenzar el toque de queda a las 10:00 de la noche en Bucaramanga y Santander por aumento de casos COVID-19.

Actualmente el toque de queda en el área metropolitana de Bucaramanga se realiza los jueves, viernes, sábados y domingos entre las 11:00 de la noche y las 4:00 de la mañana.

"Nos preocupa que las reuniones familiares en diciembre se están prolongado, esto está generado más contagios, en las dos ultimas semanas vemos que subieron las consultas de pacientes con síntomas de coronavirus", afirmó el médico Francisco Silva, jefe de urgencias de la Clínica Chicamocha.

El gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, manifestó que lamentablemente los ciudadanos están bajando la guardia.

"No podemos permitir que los casos de COVID-19 aumenten por la irresponsabilidad de los ciudadanos. Por favor, no realizar reuniones familiares prolongadas, no visitemos a nuestro abuelos, hay que cuidarlos", señaló el mandatario.

Según @MinSaludCol Santander presenta 391 nuevos contagios de COVID-19 y, desafortunadamente, 9 personas fallecidas a causa del virus. En el departamento se registra un total de 57.176 casos. pic.twitter.com/zERtmcRaXn — Gobernación de Santander (@GobdeSantander) December 10, 2020

Por el virus murió el abogado santandereano Mauricio Forero Benavides, y el policía Edwing Jaimes.

#Video Con honores fue recibido el cuerpo del patrullero Edwing Jaimes, quien falleció por culpa de las secuelas que le dejó el COVID - 19. El uniformado recibía atención médica en una clínica de Bogotá #EnDesarrollo https://t.co/F5aahpXw5N pic.twitter.com/eUnzXhFH45 — BLU Santanderes (@BLUSantanderes) December 11, 2020