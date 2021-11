“Por favor libérenlo, esto es muy doloroso”: súplica de la familia de soldado secuestrado en Tibú

El soldado Yeison Martínez Tapia completa siete días de haber sido secuestrado por hombres armados en el municipio de Tibú, Norte de Santander, cuando adelantaba labores humanitarias para una comunidad que llevaba varios días sin el suministro de agua potable.

Su familia, de origen campesino, está destrozada y buscan pruebas de supervivencia del soldado. Hasta ahora no se tiene información de qué grupo armado lo tiene retenido.

“Yo no me esperaba esta noticia, pido que por medio de alguna comunicación me hicieran llegar, esos señores que lo tienen secuestrado, que me den una prueba de supervivencia, vivo en una incógnita, ya estoy enferma de no saber la suerte de mi hijo”, dijo Gloria Tapias, madre del soldado secuestrado.

La esposa del militar también pidió ayuda humanitaria para que el soldado regrese a su hogar sano y salvo e hizo una súplica a los secuestradores.

“De todo corazón le pido a las personas que lo tienen que por favor lo liberen, lo estamos esperando, es toda una familia que vive con zozobra, no hemos podido dormir pensando qué le puede pasar, por favor, su hijos pequeñitos y yo lo estamos esperando”, señaló Leidy Gómez, esposa del soldado.