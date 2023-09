Por mal servicio, presidente Petro propuso a profesores de Santander cambiar modelo de salud local

Ante las constantes críticas por el mal servicio de salud del magisterio en Santander el presidente Gustavo Petro propuso a los profesores de esa región cambiar el modelo para empezar a aplicar el modelo de la nueva reforma a la salud.

El presidente Gustavo Petro le propuso a los profesores de Santander empezar a implementar los Centros de Atención Prioritaria en Salud, denominados Caps, cerca de los colegios para que haya una atención primaria a la niñez que se extienda al personas trabajadoras de cada colegio y según la reforma a la salud, permite que el paciente escoja la entidad prestadora de salud en región.

“Yo invitaría al magisterio de Santander a que cambiáramos el modelo, eso tiene que ser con Fecode, porque podemos empezar a aplicar el modelo que estamos proponiendo en la Ley y entonces empezaría por los Caps, es decir cómo plantear una atención primaria en salud para toda la niñez que estudia que es casi toda, es decir los Caps en los colegios o cerca de los colegios para que haya una atención primaria a la niñez pero que automáticamente se podría extender al personal docente y directivo y el Caps, ante una enfermedad allá de otro tipo de complejidad permite que el paciente en este caso el maestro o la maestra escojan la entidad prestadora de servicio en la región”, explicó el presidente Gustavo Petro.

La propuesta que el presidente Gustavo Petro le hizo a los docentes de Santander se dio ante las constantes críticas del Sindicato de Educadores de Santander por el mal servicio de salud que reciben los docentes y sus familias de los docentes a los que en muchos casos no les entregan citas y mucho menos medicamentos como lo han denunciado en varias ocasiones.

Publicidad

“A mí me parece que hay una oportunidad para el Magisterio de cambiar su modelo que no sirve y empezar a implementar el que estamos proponiendo para todo el país e iniciarlo por el magisterio, si el magisterio quiere, son 10 billones de una vez para arrancar cada año, el tema de salud, es que si se aprueba la Ley todo Santander tendría que organizarse a partir de Caps y habría un desarrollo de atención primaria que hoy no existe”, agregó el presidente Petro.

Le puede interesar: