Procuraduría investiga a exsecretaria de Cultura de Santander por presunta estafa a artistas

La Procuraduría abrió investigación contra la exsecretaria de Cultura y Turismo de Santander, Mery Luz Hernández, por presuntamente estafar a artistas y artesanos de la región, según denunció el diputado Ferley Sierra.

El diputado, hoy precandidato a la Gobernación de Santander, entrevistó a varios artesanos y artistas quienes aseguran que les pagaron $100.000 por cada presentación o muestra artística.

Sin embargo, el contratista habría cobrado a la Gobernación de Santander entre $3 y $4 millones por cada una de las presentaciones o muestras, según los documentos revelados.

“El 15 de diciembre de 2022 me invitó la Gobernación de Santander en el municipio de Barichara para llevarles unas cositas de aporte para un evento, fui y me dieron $100.000 que no me ayudó sino para el pasaje y ni para nada más. Ahorita estoy recibiendo mensajes en mi celular que por eso me pagaban $4 millones, pero entonces que no nos engañen”, aseguró Bernarda Ortiz, artesana.

La Procuraduría explicó los avances de la investigación.

“El ente de control investiga si con ocasión del bilateral por $ 2.859'740.000, ejecutado en 20 días calendario para financiar el proyecto ‘Memorias Históricas de Tradición’, se habrían pagado incentivos facturados por $ 4’500.000 (cuatro millones quinientos mil pesos), cuando realmente se entregaban $100.000 (cien mil pesos) a los beneficiarios, según lo expuesto por artesanos y artistas de distintas provincias santandereanas”, dice el comunicado.

Para el órgano de control, también se cuestiona un pago a la presentadora Silvia Becerra por parte de la Secretaría de Cultura.

“En la queja radicada ante el Ministerio Público, el denunciante cuestiona también el pago por $24’000.000 que se habría hecho a la presentadora del evento, Silvia Vanessa Becerra, excompañera sentimental del hermano del gobernador de Santander, Richard Aguilar”, agrega el comunicado.

La Procuraduría señala que se investiga la presunta pérdida de recursos para la cultura por $1.000 millones, en el marco del contrato suscrito con la Fundación Emprendimiento Juvenil Social.

La secretaria de Cultura, Mery Luz Hernández, también es investigada por un contrato con presuntos sobrecostos en el que se habría comprado 87 parqués a $795.000 cada uno.