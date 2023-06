Denuncian que contratista engañó a artistas y artesanos en contrato de $2.800 millones en Santander

El diputado de Santander Ferley Sierra denunció que la Fundación Emprendimiento Juvenil Social, contratada por la Gobernación de Santander a través de la Secretaría de Cultura, hizo firmar cuentas en blanco a artistas y artesanos de este departamento para, posteriormente, alterar el valor real que le fue pagado a cada una de estas personas que participaron en actividades culturales.

El diputado, hoy precandidato a la Gobernación de Santander, entrevistó a varios artesanos y artistas quienes aseguran que les pagaron $100.000 por cada presentación o muestra artística.

Sin embargo, el contratista habría cobrado a la Gobernación de Santander entre $3 y $4 millones por cada una de las presentaciones o muestras, según los documentos revelados.

“El 15 de diciembre de 2022 me invitó la Gobernación de Santander en el municipio de Barichara para llevarles unas cositas de aporte para un evento, fui y me dieron $100.000 que no me ayudó sino para el pasaje y ni para nada más. Ahorita estoy recibiendo mensajes en mi celular que por eso me pagaban $4 millones, pero entonces que no nos engañen”, aseguró Bernarda Ortiz, artesana.

Según contó el diputado Sierra, quien ha destapado varios escándalos de corrupción en Santander, encontraron que el modus operandi del contratista estaba ocurriendo en todas las provincias de Santander y no se trataba de un tema aislado.

“Encontramos que ocurría en varios municipios en los que le pagaron a estos artistas necesitados y artesanos un valor mínimo, pero en las facturas si aparece como si les hubiesen pagado $4 millones. Se trata del contrato 3820 del 6 de diciembre de 2022, firmado por Mery Luz Hernández, secretaria de Cultura de Santander”, aseguró.

Ruth Rincón, otra artesana, también denunció la misma situación.

“Hace un tiempo hubo una actividad en el parque de Capitanejo, en el cual presentamos nuestras artesanías y me dieron $100.000 y me hicieron firmar una factura en blanco, pregunté por qué no llenaban el documento con los datos y me dijeron que tocaba firmarlo así y ahora aparece una factura que recibí incentivo de S4 millones, fueron dos veces que participé y nunca recibí ese monto”, denunció la artesana.

Según la denuncia, fueron cerca de $1.000 millones los que cobró el contratista por pagos a 272 estímulos a artistas de la región.

“Pero en realidad esto no fue lo que les pagaron. En el caso de dos artistas circenses de Bucaramanga, a quienes les pagaron $600.000 por seis presentaciones, las cuentas fueron cobradas por el contratista con un valor de $18 millones”, indicó Sierra.

El diputado también denunció que hay presuntos sobrecostos por el pago a una presentadora, un fotógrafo, el alquiler de una tarima y mobiliario.

“Otro ítem de este contrato es el de presentadora del evento a quien le pagaron $24 millones por solo ocho presentaciones. La presentadora es Silvia Vanesa Becerra, expareja del exgobernador de Santander, Richard Aguilar. Otro de los nombres que aparece es Jorge Leonardo Zabala, fotógrafo a quien lo hicieron pasar como artista circense para pagarle 18 millones y es un político del partido conservador”, aseguró.

La Gobernación de Santander respondió

La secretaria de Cultura y Turismo de Santander, Mery Luz Hernández, señaló que el contrato se hizo con una “entidad idónea” y que se revisará el tema.

“Vamos a revisar la operación que se hizo con una entidad idónea que, además, se cumplió con todos los requisitos de la norma y de la ley. Se presentaron los soportes, se presentaron los debidos egresos. Para nosotros hoy se hace un llamado a los artistas que consideraron que este tema no está cumpliendo con el debido proceso, pero nosotros tenemos la tranquilidad desde la supervisión que se han hecho las cosas bien”, respondió.

Desde la Gobernación de Santander velamos por la transparencia de todos los procesos. Al conocer las supuestas denuncias de artistas que aseguraron haber trabajado con la Secretaría de Cultura y Turismo, iniciamos revisión detallada del contrato ejecutado. pic.twitter.com/t7ScnAFxFk — Gobernación de Santander (@GobdeSantander) June 27, 2023

La funcionaria también culpó a la campaña electoral del diputado Ferley Sierra de causar “este escándalo mediático para estigmatizar la gestión del gobierno de Mauricio Aguilar”.

“Estamos a puertas de unas campañas electorales, nos quieren utilizar para hacer ese escándalo mediático. Invito a los artistas que conocen el actuar del gobierno departamental, el actual de la Secretaría de Cultura y Turismo, donde hemos estado al frente de la cultura y el arte del departamento”, agregó.