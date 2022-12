Procuraduría investigará a exgerentes de Fondo de Adaptación por puente Hisgaura

La Procuraduría General de la Nación abrió investigación contra los exgerentes del Fondo de Adaptación, Carmen Elena Arévalo Correa e Iván Fernando Mustafá Durán, por presuntas irregularidades en la ejecución del contrato 285 de 2013, para la construcción de los puentes Hisgaura, Sitio Crítico 43 y La Judía, en la vía que comunica los municipios de Málaga y Los Curos, en Santander.



La Procuraduría solicitó al Fondo de Adaptación la copia de contratos, los informes de interventoría, la bitácora de la obra, el manual de contratación, los estudios realizados y los trámites adelantados para declarar el incumplimiento del contratista.



De acuerdo con la Procuraduría las irregularidades se determinaron por los incumplimientos y falta de verificación para la ejecución de las obras en estos tramos.

Dentro de los elementos que tuvo en cuenta la Procuraduría, estipulados en la denuncia, se encuentra "el abandono el 30 de junio de 2016 de la ejecución de las obras y porque a la fecha parcialmente ha ejecutado el puente Hisgaura y aún no ha iniciado los de Sitio Crítico 43 y Puente La Judía".



Por estos hechos, la Procuraduría también abrió investigación a Orlando Santiago Cely, en su condición de ASESOR III Grado 10 Sector Transporte del fondo; Juan Carlos Gómez Ibáñez, supervisor del contrato de interventoría No. 011 de 2014; Germán Grajales Quintero, supervisor de INVIAS, y Luis Eduardo Quintero Cuéllar, interventor del contrato 285 de 2013.



El Ministerio Público, además de indicar la práctica de pruebas, solicitó escuchar en versión libre a los implicados para determinar su responsabilidad dentro del proceso disciplinario.