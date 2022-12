Proponen cobrar multas más costosas a mototaxis inmovilizados

Los mandatarios de Bucaramanga, Girón, Floridablanca y Piedecuesta se reunieron para llegar a acuerdos concretos en torno a las medidas para controlar el mototaxismo.





Los mandatarios lograron consenso en todas las medidas, a excepción de la restricción de parrillero y pico y placa para motocicletas que solo se aplica para Bucaramanga.





Sin embargo, pese a los acuerdos, para el alcalde de Floridablanca el mototaxismo es un problema social, “nosotros fuimos claros, el mototaxismo es un problema de los cuatro municipios pero yo le hacía el llamado individual al alcalde de Bucaramanga en que tiene que tener prudencia en sus declaraciones porque este es un tema sensible y no puede dar aseveraciones donde le da estatus al transporte informal con la expresión de que se va a hacer el `Pingo´ lo que hace es generar repercusiones”, dijo Mantilla. .





Los alcaldes acordaron conformar grupos élites que estarán compuestos por agentes y Policía de Tránsito para hacer operativos relámpagos en los cuatro municipios. Otra medida acordada son las campañas de cultura ciudadana para que el pasajero no proteja al conductor de la moto.





El alcalde de Floridablanca también propone imponer sanciones económicas ejemplares como multas, de hasta cuatro veces su valor, en los parqueos en los patios de la dirección de tránsito y en servicio de grúas, para los mototaxis que sean inmovilizados.





Esta iniciativa será llevada al Concejo de Bucaramanga para su aprobación.





BLU BUCARAMANGA 960AM