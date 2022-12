Proponen que Barrancabermeja sea una Región de Planificación y Gestión

La ex directora del Área Metropolitana de Bucaramanga, Consuelo Ordoñez de Rincón considera que la propuesta del alcalde de Barrancabermeja de forma parte del área, fue sorpresiva teniendo en cuenta que la ciudadanía esperaría que fuese Lebrija, por ser una municipalidad próxima, la que se integrara.



“Al escuchar la explicación que da el alcalde de Barrancabermeja pienso que quizá podría ser un punto de llegada a futuro, pero de acuerdo con el trabajo de la misión de ciudades que hizo el DNP, durante dos años, había una propuesta de una figura diferente que cuadraría perfecto con lo que propone el mandatario de Barrancabermeja que es la Región de Planificación y Gestión RPG”, dijo Consuelo Ordoñez.



La exfuncionaria señaló que este tipo de figura, no implica un trámite administrativo y no requiere convertir a Barrancabermeja en un municipio sujeto a la autoridad de transporte o ambiental del Área Metropolitana de Bucaramanga y si podría ser eficiente para lograr el objetivo de mejorar el desarrollo económico y turístico.



“Se puede fortalecer la relación y se puede sacar adelante un proyecto que hace parte de ‘Diamante Caribe’ que buscar fortalecer lazos económicos y de desarrollo tecnológico sin adherirse al Área Metropolitana de Bucaramanga”, indicó Ordoñez.



También recalcó que lo importante es que en el caso de una RPG no hay cargas administrativas, funcionarios, o altos costos y allí se tomarían decisiones entre los entes territoriales para sacar adelante proyectos que fortalezcan el desarrollo de la región.





